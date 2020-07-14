В тюрьмах Таджикистана от пневмонии скончались 11 заключенных

CentralAsia (TJ) - В исправительных учреждениях Таджикистана 98 заключенных заболели пневмонией с начала пандемии, из них 11 человек скончались. Об этом заявил министр юстиции Таджикистана Музаффар Ашуриён.

Как сообщает радио Озоди, родные некоторых заключенных ранее подвергали сомнению официальное заявление Минюста об отсутствии коронавируса в тюрьмах и следственных изоляторах страны.

О ситуации в исправительных учреждениях Таджикистана в условиях пандемии поступает противоречивая информация от руководства ГУИУН Минюста и родных осужденных, пишет радио.

Согласно данным единого национального портала covid.tj, в Таджикистане на сегодняшний день зарегистрировано 6595 зараженных коронавирусом, скончались 55 человек.

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