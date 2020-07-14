Мигрантам из Узбекистана, устроившим погром на стройке, недоплатили более около $200 тыс, - прокуратура РФ

CentralAsia (UZ) - На Дальнем Востоке России прокуратура выявила ряд нарушений в работе завода, работники которого устроили погром на одном из объектов строящего Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Устроившие беспорядки - все трудовые мигранты из Узбекистана.

Выяснилось, что работодатель в одностороннем порядке удержал из зарплаты более тысячи рабочих деньги для оплаты патентов за два месяца. "Всего удержано более 14,4 млн рублей ($197,5 тыс)", - говорится в сообщении дальневосточной прокуратуры.

В свою очередь пресс-центр Амурского ГПЗ сообщил, что урегулированы финансовые разногласия между группой сотрудников компании "Ренейссанс Хэви Индастриз" и ее руководством, ставшие причиной выступлений рабочих на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ).

"Планируется полноценное возвращение подрядной организации к работам на строительной площадке в течение ближайших часов. Основные строительные работы осуществляются в штатном режиме", - отметил представитель пресс-центра.

Как сообщалось ранее, 13 июля на территории вахтового городка подрядной организации "Ренейссанс Хэви Индастриз", участвующей в строительстве Амурского ГПЗ, рабочие устроили погром в бытовых и административных помещениях данной организации.

Между гражданами республики Узбекистан - работниками подрядной организации и ее руководством возник конфликт в связи с разногласиями в части порядка возмещения расходов по оплате патентов на трудовую деятельность, переросший в массовые беспорядки. По данным объединенного пресс-центра Амурского ГПЗ, со стороны подрядной организации в беспорядках участвовало около 300 человек.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках) и по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).