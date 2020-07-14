В России количество зараженных Covid-19 приблизилось к 740 тысячам

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зафиксировано 6248 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Новые случаи зарегистрированы в 83 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1531 (24,5%). Всего в стране нарастающим итогом выявлено 739 947 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 23,4 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 203 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются более 273,5 тыс. человек.



