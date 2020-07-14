За сутки в России от коронавируса скончались еще 175 человек
- Азия и мир, общество
- 13:44, 14 июля 2020
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CentralAsia (CA) - В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 175 пациентов, передает оперативный штаб.
Большинство смертей выявлено в Москве – 37 и Санкт-Петербурге – 31.
Общее количество умерших в стране от коронавируса достигло 11 614 человек. Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 739 947 человек, из них выздоровели 512 825 пациентов, под медицинским наблюдением остаются 273, 5 тыс. человек.