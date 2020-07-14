За сутки в России от коронавируса скончались еще 175 человек

Иллюстративное фото // АКИpress

CentralAsia (CA) - В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 175 пациентов, передает оперативный штаб.

Большинство смертей выявлено в Москве – 37 и Санкт-Петербурге – 31.

Общее количество умерших в стране от коронавируса достигло 11 614 человек. Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 739 947 человек, из них выздоровели 512 825 пациентов, под медицинским наблюдением остаются 273, 5 тыс. человек.