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  14 июля 2020
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За сутки в России от коронавируса скончались еще 175 человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 175 пациентов, передает оперативный штаб.

Большинство смертей выявлено в Москве – 37 и Санкт-Петербурге – 31.

Общее количество умерших в стране от коронавируса достигло 11 614 человек. Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 739 947 человек, из них выздоровели 512 825 пациентов, под медицинским наблюдением остаются 273, 5 тыс. человек.

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