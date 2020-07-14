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  14 июля 2020
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В Монголии от бубонной чумы умер 15-летний подросток

CentralAsia (MNG) -  В аймаке Говь-Алтай на западе Монголии от бубонной чумы скончался 15-летний мальчик, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Монголии.

Уточняется, что подросток умер воскресенье по пути в больницу.

«Результат теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) показал в ночь на понедельник, что причиной смерти 15-летнего мальчика стала бубонная чума», - уточнил представитель Минздрава Доржийн Нарангэрэл.

Было установлено, что за три дня до своей смерти он вместе с друзьями съел мясо сурка, который часто является переносчиком бубонной чумы. Двое друзей погибшего и еще 15 человек поместили на карантин в больницы.

Ранее сообщалось, что бубонную чуму подтвердили у скотоводов в городе Баян-Нур Внутренней Монголии (КНР). Кроме того, заражение инфекцией выявили на западе Монголии в регионе, который граничит с Республикой Алтай. Заболели два человека. В пресс-службе посольства России в Улан-Баторе заявили, что власти Монголии сразу приняли необходимые меры, причин для беспокойства нет.

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