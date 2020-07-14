Полиция Алматы начала проверку ролика с «полицейским», заявившим «мы все умрем» (видео)

CentralAsia (KZ) - Полиция города Алматы начала проверку в отношении автора видеоролика, который надел форму полицейского и «утешил» всех, у кого проблемы, обещанием, что «мы все умрем». С ним уже провели беседу. Об этом сообщает Интерфакс.

«На фоне сложившейся ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции в Казахстане и трагическими случаями, подобные заявления, даже сделанные ради шутки, тем более с использованием полицейской формы - не уместны и не допустимы», - отметили в МВД.

Там добавили, что ролик «вызвал у общественности негодование и возмущение в адрес полицейских».

Полицейские обнаружили его в результате мониторинга социальных сетей.

Герой ролика, как оказалось, не сотрудник полиции, а певец и актер Талгат Кенжебулатов, известный под псевдонимом Кентал. Претензии правоохранителей вызвала запись, сделанная в 2016 году. На ней Кентал в полицейской форме обращается ко всем, «у кого стресс, кто переживает нелегкое время, у кого душевная боль, у кого проблемы в работе, проблемы в семье»... и призывает: «Не переживайте. Мы все равно все умрем». После этого следует спокойная музыка.

Кентал в инстаграме сообщил, что 13 июля к нему приехали два сотрудника полиции и два вооруженных спецназовца. Ему предложили проехать в департамент для беседы. По его словам, после того, как он объяснил историю ролика, который поначалу ни у кого не вызывал негодования, ему пришлось на месте снять видео с опровержением, а затем пригрозили судом. К нему не сразу пустили адвоката. Начальник криминальной полиции, по словам Кентала, разговаривал с ним и адвокатом неуважительно и грозил им заключением. После выхода из полиции музыкант записал обращение и попросил его поддержать.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения