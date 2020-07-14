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  14 июля 2020
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В Узбекистане ощутили землетрясение, произошедшее в Афганистане

CentralAsia (UZ) -  Республиканский Центр Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС Узбекистана сообщает, что сегодня, 14 июля, в 12:34 по ташкентскому времени (в 07:34 по Гринвичу) произошло землетрясение в Афганистане.

Координаты: 36,58 градуса северной широты; 70,86 градуса восточной долготы. Магнитуда М=5,1. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 540 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:

Наманган : 496 км, 2 балла.
Андижан : 485 км, 2 балла.
Фергана : 431 км, 2 балла.
Гулистан : 471 км, 2 балла.
Джизак : 473 км, 2 балла.
Самарканд : 483 км, 2 балла.
Термез : 326 км, 2 балла.
Карши : 513 км, 2 балла.

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