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  14 июля 2020
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США начнут производство вакцины от Сovid-19 к концу лета

CentralAsia (CA) -  Высокопоставленный представитель администрации президента Дональда Трампа объявил, что к концу лета планируется начать производство вакцины от коронавируса. США вкладывают средства в разработку сразу нескольких вариантов препарата, пишет CNBC.

Уточняется, что пока неизвестно какая вакцина из четырех вариантов окажется наиболее эффективной.

Из-за быстрого распространения заболевания США в настоящее время вкладывают средства в разработку сразу нескольких вариантов препарата, хотя некоторые из них могут оказаться неэффективными или небезопасными. Как только исследователи убедятся, что один из препаратов работает, начнется его массовое производство.

США планируют произвести 300 доз действенной вакцины к началу 2021 года. В прошлом месяце администрация президента пообещала, что американцам, которые не могут позволить себе платить за лекарства, вакцина будет предоставляться бесплатно.

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