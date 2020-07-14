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  14 июля 2020
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Посольство Узбекистана в России взяло на контроль бунт узбекских мигрантов на Амурском ГПЗ
Продолжение: Мигрантам из Узбекистана, устроившим погром на стройке, недоплатили более около $200 тыс, - прокуратура РФПредыстория: абочие из Узбекистана устроили погром на стройке газоперерабатывающего завода в России

CentralAsia (UZ) -  Посольство Узбекистана в России взяло на контроль инцидент с участием узбекистанцев в офисе Renaissance Heavy Industries, которая строит газоперерабатывающий завод для «Газпрома», говорится в сообщении посольства.

Отмечается, поддерживается контакт с Министерством внутренних дел и другими уполномоченными органами России по данному вопросу.

На место происшествия выехал Генеральный консул посольства РУз в России для выяснения обстоятельств инцидента и обеспечения защиты законных прав и интересов граждан Узбекистана.

Посольство отмечает, что будет информировать о ходе и результатах совместной с российской стороной работы по детальному изучению причин и условий, способствовавших конфликту, а также выработке приемлемого для всех сторон решения проблемы.

Ранее сообщалось, что строители из Узбекистана устроили погром в офисе Renaissance Heavy Industries, которая строит газоперерабатывающий завод для «Газпрома».

Причиной конфликта стали невыплаты зарплат - один из подрядчиков Амурского ГПЗ – турецкая компания Renaissance Heavy Industries задержала выплату на три месяца.

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