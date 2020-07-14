Климат Земли вернется на три миллиона лет в прошлое, - исследование

CentralAsia (CA) - Ученые университета Саутгемптона расшифровали данные о климате, которые миллионы лет хранились в крошечных ископаемых организмах. Взгляд в прошлое показывает, как выглядела тогда Земля и позволяет сделать выводы о том, что ей предстоит, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Через 5 лет в атмосфере, возможно, будет содержаться больше двуокиси углерода, чем в самый теплый период последних 3,3 млн лет. Об этом ученые сообщают в научном журнале Scientific Reports. Так называемый плиоцен, начавшийся примерно 5,3 млн лет назад и закончившийся 2,5 млн лет назад, считается копией будущего климата и поэтому представляет особый интерес для ученых.

Автор исследования Элвин де ла Вега говорит, что знания об уровне CO2 в геологическом прошлом важны, потому что они показывают, как реагировали на него климатическая система, полярные снежные шапки и уровень моря.

В эпоху плиоцена температуры превышали сегодняшние на 3-4 градуса, в Европе жили жирафы, в Антарктике росли растения, в Гренландии не было льда, а уровень моря, предположительно, был на 15-20 метров выше.

В новом исследовании ученые изучили изотопы бора, химического элемента, который накапливается в оболочках зоопланктона. Когда животные умирали, они оседали на дне моря. В результате со временем образовался толстый слой ископаемого зоопланктона - клад информации о климате, который теперь удалось разгадать ученым.

Содержание бора показывает уровень pH в воде в то время. Так как кислотность морей также зависит и от содержания в атмосфере CO2, таким образом можно реконструировать и состав воздуха. Сегодняшние измерения также показывают, что уровень pH в мировом океане постепенно падает из-за роста выбросов.

Согласно анализам, содержание СО2 в атмосфере плиоцена составляло от 380 до 420 частей на миллион (ppm). Это примерно соответствует сегодняшним средним показателям. «Так как уровень СО2 увеличивается примерно на 2,5 ppm в год, к 2025 году мы превысим все показатели, известные нам по последним 3,3 млн лет, - говорит автор исследования Томас Чок. - Это означает, что мы уже находимся на уровне, который в истории Земли был связан с растущими температурами и более высоким уровнем моря».

То, что на Земле пока нет таких же высоких температур и уровня моря, как во время плиоцена, связано, по мнению ученых, с тем, что для реакции климата на повышение СО2 необходимо некоторое время. Если выбросы будут увеличиваться, в скором времени содержание СО2 в атмосфере превзойдет значения плиоцена. Тогда содержание СО2 в воздухе превысит максимальные значения за 15 млн лет.