Российские ученые назвали коронавирус болезнью городов

Город Нью-Йорк

CentralAsia (CA) - Коронавирус — это болезнь городов. Во всех странах мира прослеживается закономерность – очаг заболевания формируется в крупнейших городах, а затем распространяется на периферийные территории с более низким уровнем развития, считают авторы доклада «Перспективы развития городской среды России и ее адаптации к последствиям COVID-19».



Доклад опубликован на сайте Российской академии народного хозяйства.



Авторы отмечают, что Москва, как основной въездной транспортный узел страны, стала эпицентром распространения коронавируса. Это вызвало массовый отток как внутренних трудовых мигрантов в российские регионы, так и москвичей, преимущественно в пригороды и на дачи, расположенные в московской и прилегающих к ней областях.



В связи с отсутствием официальной статистики масштаб миграционного оттока из Москвы можно оценить по косвенным индикаторам, например, по данным сотовых операторов. Так, по данным МТС, в период с 25 марта по 8 апреля более 15% жителей столицы, которые являются абонентами МТС, приняли решение переждать период самоизоляции за пределами города: 79% из них направились в Подмосковье, 21% в другие регионы страны.



По мнению авторов, пандемия коронавируса выступила «триггером», усилившим настроения части жителей мегаполисов переехать на территории с меньшей плотностью населения. Ключевой вопрос состоит в том: является ли рост ценности проживания вне крупных городов исключительно краткосрочным явлением или может закрепиться в качестве долгосрочной тенденции.



В мае этого года Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликован отчет, обобщающий опыт реагирования 40 городов различных стран на пандемию. Авторы отчета исходят из того, что будущее необходимо осмыслять не в парадигме «жизнь после COVID-19», а в парадигме – «жизнь с COVID-19».



Практики реагирования городов на пандемию сведены в отчете в 6 категорий: социальное дистанцирование и ограничения, дистанционная работа и городская мобильность, целевые меры поддержки наиболее уязвимых групп населения, оказание и доступность публичных услуг, поддержкаэкономики и бизнеса, коммуникации и цифровизация. COVID-19 дает шанс сформировать «новую нормальность» городской политики, повысив её устойчивость к экономическим, социальным и экологическим рискам. Она должна быть основана на концепциях «инклюзивного», «умного города» и «зеленой экономики».



Опыт жизни в условиях карантинных ограничений сформировал новые повседневные сценарии работы, учебы, досуга, часть из которых сохраниться и после снятия ограничений.



Так, например, в отчете ОЭСР приведены данные опросов в Бельгии, которые показывают, что до 90% сотрудников, работавших в период карантина удаленно, хотели бы сохранить данный формат занятости и в дальнейшем. Отмечается сильная дифференциация по странам возможностей перехода к дистанционной работе в зависимости от структуры рынка труда. Например, в Люксембурге количество рабочих мест, которые потенциально могут быть переведены на удаленный режим, оценивается в 50% от общего количества занятых в экономике, во Франции – в 40%, а в Турции – в 21%.



Пандемия COVID-19 продемонстрировала риски для устойчивости сложившейся в России системы расселения и городского развития. Распространение инфекции в краткосрочном периоде спровоцировала отток населения из крупнейших городов в пригороды, средние и малые города, сельскую местность, заключили авторы доклада.

