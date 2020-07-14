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  14 июля 2020
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Главы МИД Туркменистана, Азербайджана и Афганистана обсудили сотрудничество на маршруте Lapis Lazuli

CentralAsia (TM) -  Трехсторонняя онлайн-встреча прошла накануне, 13 июля, между заместителем председателя Кабинета Министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Мохаммадом Ханифом Атмаром.

Состоялся обмен мнениями и предложениями касательно реализации договоренностей, достигнутых в ходе трехсторонней видеоконференции Президентов Туркменистана, Азербайджана и Афганистана, состоявшейся в начале текущего месяца. Одной из основных тем встречи, как известно, было совершенствование сотрудничества в рамках международного транспортно-транзитного коридора по маршруту Lapis Lazuli: Афганистан–Туркменистан–Азербайджан–Грузия–Турция.

Р.Мередов отметил, усиление трёхстороннего взаимодействия способствует успешной реализации транспортного ресурса для расширения связей между регионами. Создание Единого логистического центра, внедрение передовых технологий в систему грузоперевозок, упрощение таможенно-тарифного регулирования и применение трёхсторонних переговорных механизмов внесет вклад в укрепление торгово-экономическое сотрудничества между государствами ЦА, Южной Азии и Европы.

Дипломаты договорились продолжить сотрудничество по данному направлению посредством видео-консультаций между представителями соответствующих министерств и ведомств трех стран, сообщает МИД Туркменистана.

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