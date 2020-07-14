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  14 июля 2020
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Названы пять кандидатов в президенты Беларуси

CentralAsia (CA) -  Центризбирком Беларуси зарегистрировал пять кандидатов в президенты, сообщает БЕЛТА.

Зарегистрированы Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень.

Отказано в регистрации Виктору Бабарико из-за несоответствия представленной декларации о доходах и имуществе, а также из-за того, что в его избирательной кампании участвовала иностранная организация. Не зарегистрировал ЦИК и Валерия Цепкало: он не смог собрать в поддержку своего выдвижения более 100 тыс. достоверных подписей избирателей. Причина также в том, что в декларации о доходах и имуществе его супруги были указаны недостоверные сведения, которые имеют существенное значение.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа 2020 года. По календарному плану досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Сразу после регистрации стартует период предвыборной агитации, он продлится с 14 июля по 8 августа включительно. Итоги Центризбирком должен подвести не позднее 19 августа. Второй тур, если в нем будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.

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