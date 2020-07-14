У сотрудников посольства Таджикистана в России выявили коронавирус, - СМИ

Иллюстративное фото // АКИpress

CentralAsia (TJ) - Трое сотрудников посольства Таджикистана в России заразились коронавирусом, пишет Asia-Plus со ссылкой на свои источники в посольстве.



«Тесты, взятые у троих сотрудников посольства, дали положительные результаты на коронавирус», - сообщил источник.



По его словам, власти Москвы потребовали у посольства список тех лиц, которые контактировали с этими сотрудниками.



«Московские власти могут закрыть посольство на карантин. На данный момент все сотрудники сдали тесты на коронавирус, их результаты пока не известны», - сообщил источник.











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