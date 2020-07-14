Объем денежных переводов в Узбекистан за полгода составил $2,4 млрд, снизившись на 6%

CentralAsia (UZ) - Объем поступивших в Узбекистан трансграничных переводов за первое полугодие 2020 года составил 2,4 млрд долларов, снизившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 156 млн долларов или 6%. Об этом сообщает Центробанк республики.

Объем отправленных за границу валютных средств достиг 427 млн долларов, что меньше чем за аналогичный период прошлого года на 40 млн долларов или 9%. В результате, положительное сальдо по трансграничным переводам сложилось на уровне 2 млрд долларов, что на 116 млн долларов (или 5%) меньше чем за аналогичный период прошлого года.

В мае через системы международных денежных переводов поступило 485 млн долларов, увеличившись по сравнению с апрелем в 1,9 раза или на 235 млн долларов. В июне узбекистанцы перевели на родину уже 621 млн долларов, что свидетельствует об уверенной тенденции восстановления объемов денежных переводов.

В июне правление ЦБ отметил восстановление притока трансграничных переводов, «что должно положительно отразиться на потребительском настроении населения».

Всемирный банк прогнозировал, что мировой объем денежных переводов в 2020 году сократится почти на 20% на фоне пандемии. В банке отмечали, что высокая зависимость от денежных переводов из России может усилить влияние негативных внешних шоков на экономики Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.