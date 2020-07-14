В Узбекистане коронавирус «помог» наркоторговцу избежать заключения под стражу

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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане сбытчик наркотиков оказался заражённым коронавирусом, сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана.



10 июля текущего годав ходе оперативного мероприятия на территории Самарканда сотрудниками ОВД был при сбыте 0,59 грамм наркотического средства за 500.000 сум (около 50 долларов США) был задержан 38-летний У.Д., у которого были изъяты привлеченные к мероприятию 250.000 сум (25 долларов США).

По данному факту Следственным отделом УКД ОВД города Самарканд возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.273 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (сбыт наркотических средств в крупном размере).

По уголовному делу У.Д. было предъявлено обвинение по соответствующим статьям и избрана мера пресечения в виде “заключения под стражу”.

Однако в ходе предварительного следствия было установлено что У.Д. заражён “Covid-19”, в связи с чем незамедлительно избранная ранее мера пресечения в виде “заключения под стражу” были изменена на “подписку о надлежащем поведении”, У.Д. взят под карантин.