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  14 июля 2020
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В Узбекистане зафиксирована 65-ая смерть от коронавируса
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт
// АКИpress

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте 61-летний мужчина умер от коронавируса 14 июля, сообщил Минздрав республики.

Житель Шайхантахурского района столицы в течение 10 дней лечился дома с симптомами: высокая температура, головная боль, слабость, кашель, одышка. Однако, когда лечение не дало результатов, он обратился к врачам. У мужчины был подтверждён COVID-19.

13 июля пациент был госпитализирован в критическом состоянии в отделение реанимации Ташкентской медицинской академии. Ему был поставлен диагноз тяжелой формы инфекции COVID-19. Заболевание сопровождалось двусторонней бронхопневмонией, осложнённой дыхательной недостаточностью.

Мужчина также страдал от сопутствующих заболеваний, таких как диабет, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертония.

Несмотря на реанимацию, пациент умер от острой дыхательной, хронической печеночно-почечной и сердечной недостаточности.

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