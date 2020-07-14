В Узбекистане выявили 121 новых случаев коронавируса, все в Ташкенте

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 17:30 часов 14 июля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 13 993 (+121).

По данным Минздрава, все 121 новый случай выявлены в Ташкенте. 86 из них - это пациенты, которые были в контакте с больными коронавирусом и были помещены на карантин, 35 случаев обнаружено среди населения.

Сегодня 44 человека с коронавирусной инфекцией были вылечены по всей стране. Всего излечившихся 8074 (57%). В настоящее время 5854 пациента проходят лечение.