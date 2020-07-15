«Нью-Йорк Таймс»: Оказавшись в «идеологической спирали», США и Китай дрейфуют к Холодной войне

CentralAsia (KG) - Отношения в свободном падении. Границы вырисовываются. По мере того, как две сверхдержавы сталкиваются друг с другом в области технологий, территории и влияния, наступает новая геополитическая эра.

Один за другим Соединенные Штаты нанесли удары по основным принципам видения Си Цзиньпина растущего Китая, готового примерить на себе власть сверхдержавы.

В течение нескольких недель администрация Трампа ввела санкции в отношении политики в Гонконге и западном регионе Китая Синьцзяне. Потребовались новые меры, чтобы прижать китайские инновации, отрезав их от американских технологий и подтолкнув союзников к поиску альтернатив. Затем в понедельник он оспорил претензии Китая в Южно-Китайском море, создавая условия для более острой конфронтации.

«Разрыв в силе сокращается, а идеологический разрыв увеличивается», - сказал Руш Доши, директор Китайской стратегической инициативы в Институте Брукингса в Вашингтоне, добавив, что Китай и Соединенные Штаты вступили в нисходящую «идеологическую спираль», которая строилась годы.

«Есть ли этому дно?», - спрашивает Доши.

В течение многих лет официальные лица и историки отвергали идею о том, что между Соединенными Штатами и Китаем возникает новая холодная война. Контур современного мира, утверждали они, просто несопоставим с десятилетиями, когда Соединенные Штаты и Советский Союз боролись за существование в борьбе за господство. Они говорят, что мир слишком взаимосвязан, чтобы его можно было легко разделить на идеологические блоки.

Теперь границы вырисовываются и отношения находятся в свободном падении, закладывая основу для конфронтации, которая будет иметь многие характеристики холодной войны, а также полны опасностей. По мере того, как две сверхдержавы сталкиваются друг с другом из-за технологий, территории и влияния, они сталкиваются с одинаковым риском перерастания мелких споров в военный конфликт.

Отношения все больше проникаются глубоким недоверием и враждебностью, а также чреваты напряженностью, которая возникает из-за того, что две державы борются за первенство, особенно в тех областях, где их интересы сталкиваются: в киберпространстве и космосе, в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море, и даже в Персидском заливе.

И пандемия коронавируса в сочетании с недавними агрессивными действиями Китая на его границах - от Тихого океана до Гималаев - превратила существующие трещины в пропасти, которые будет трудно преодолеть, независимо от результатов президентских выборов в этом году в Америке.

С точки зрения Пекина, именно Соединенные Штаты ввергли отношения, как министр иностранных дел Китая Ван Йи заявил на прошлой неделе, в самую низкую точку с тех пор, как страны восстановили дипломатические отношения в 1979 году.

«Нынешняя политика Соединенных Штатов в отношении Китая основана на плохо информированном стратегическом просчете и полна эмоциями, прихотями и фанатизмом со стороны маккартистов», - сказал г-н Ван, обращаясь к Холодной войне, чтобы описать текущий уровень напряженности.

«Кажется, что все китайские инвестиции обусловлены политикой, каждый китайский студент - шпион, а каждая инициатива сотрудничества - это схема со скрытой повесткой дня», - добавил он.

Внутренняя политика в обеих странах усилила взгляды и дала аргументы ястребам. Пандемия также обострила напряженность, особенно в Соединенных Штатах. Президент Трамп ссылается на коронавирус с расистскими выпадами, в то время как Пекин обвиняет его администрацию в нападках на Китай, чтобы отвлечь внимание от его неспособности сдержать вирус.

«Какое сотрудничество существует между Китаем и Соединенными Штатами сейчас?», - спрашивает Чжэн Юннян, директор Института Восточной Азии в Национальном университете Сингапура. «Я не вижу никакого существенного сотрудничества».

Обе страны заставляют другие страны встать на свою сторону, даже если они не склонны к этому. Администрация Трампа, например, оказала давление на союзников - с некоторым успехом в Австралии и, во вторник, в Великобритании - чтобы отказаться от китайского технологического гиганта Huawei, которая разрабатывает сети 5G. Китай, который осуждают за свою политику в Синьцзяне и Гонконге, сплотил ряд стран, чтобы публично продемонстрировать их поддержку.

Китай также использовал свою огромную экономическую мощь в качестве инструмента политического принуждения, сокращая импорт говядины и ячменя из Австралии, поскольку его правительство призвало провести международное расследование причин возникновения пандемии. Во вторник Пекин заявил, что введут санкции против американского производителя аэрокосмической продукции Lockheed Martin за недавние продажи оружия Тайваню.

Пока мир занят пандемией, Китай также демонстрирует свою военную мощь, как это было на спорной территории с Индией в апреле и мае. Это привело к первому смертельному столкновению с 1975 года.

Похоже, что Китай все чаще готов идти на подобные риски. Лишь несколько недель после этого он заявил о новых территориальных притязаниях в Бутане, горном королевстве, тесно связанном с Индией.

Китай угрожает судам из Вьетнама, Малайзии и Индонезии в Южно-Китайском море. Соединенные Штаты отправили туда два авианосца в прошлом месяце в качестве агрессивной демонстрации силы. Дальнейшее балансирование на грани войны сейчас кажется неизбежным , когда Государственный департамент США объявил притязания Китая незаконными.

Майкл Макфол, бывший американский посол в России и профессор международных исследований в Стэнфордском университете, сказал, что недавнее маневрирование Китая представляется «чрезмерным и растянутыми», сравнивая его с одним из самых тяжелых моментов холодной войны.

«Это напоминает мне Хрущева», - сказал он. «Он набрасывается, и внезапно попадает в Карибский кризис».

Похоже, что негативная реакция на Пекин растет. Напряженность особенно очевидна в технологиях, где Китай стремится конкурировать с миром в таких передовых технологиях, как искусственный интеллект и микрочипы, в то же время жестко ограничивая то, что люди могут читать, смотреть или слушать внутри страны.

Если Берлинская стена была физическим символом первой Холодной войны, то Великая огненная стена (китайский проект по контролю над внутренним интернетом) вполне может быть виртуальным символом новой.

То, что начиналось как разделение в киберпространстве, чтобы изолировать китайских граждан от взглядов, не санкционированных Коммунистической партией, теперь оказалось предвидящим индикатором более глубоких разногласий между Китаем и большей частью Западного мира.

«Китай большой, он будет успешным, он будет развивать свои собственные технологии, но есть пределы тому, что он может сделать», - сказал Джеймс А. Льюис, бывший американский чиновник, который пишет о кибербезопасности и шпионаже в Центре стратегических исследований.

Даже в тех местах, где Китаю удалось продать свои технологии, ситуация, кажется, меняется.

Недавняя жесткость Пекина привела к тому, что Великобританияо заблокировало доступ нового оборудования Huawei к своим сетям, и администрация Трампа намерена отрезать компанию от микросхем и других необходимых ей компонентов. Чтобы противостоять этому, Пекин удвоил усилия по созданию собственных вариантов.

Призывы к полному разрыву цепочки поставок Китая с американскими технологическими компаниями нереалистичны в краткосрочной перспективе и окажутся чрезвычайно дорогими в долгосрочной перспективе. Тем не менее, Соединенные Штаты предприняли шаги, чтобы вытянуть тайваньское производителя микрочипов, что крайне важно для цепочек поставок Huawei и других китайских технологических компаний, ближе к своему двору, планируя поддержать новый завод по производству полупроводников в Тайване в Аризоне.

Г-н Ван, министр иностранных дел, призвал Соединенные Штаты отступить и искать области, в которых две страны могут работать вместе. Пессимистический взгляд на эти отношения, тем не менее, широко распространен, хотя большинство китайских чиновников и аналитиков обвиняют администрацию Трампа в попытке отвлечь внимание от ее неспособности контролировать пандемию.

«Нетрудно видеть, что под воздействием коронавируса в год выборов в США различные силы в США сосредоточены на Китае», - написал Чжао Кэцзинь, профессор международных отношений в Университете Цинхуа. «Китайско-американские отношения стоят перед самым серьезным вызовом с момента установления дипломатических отношений ».

В то время как он отказался поддержать идею о новой Холодной войне, его альтернативная формулировка не обнадеживающая: «Новая реальность – китайско-американские отношения не вступают в «новую холодную войну», а переходят в «мягкую войну».

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