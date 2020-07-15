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  15 июля 2020
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В Ташкенте в один день скончалась супруги, заболевшие коронавирусом
// АКИpress

CentralAsia (UZ) -  В Алмазарском районе Ташкента скончались супруги, госпитализированы 5 июля. Это 66-я и 67-я жертва COVID-19 в Узбекистане.

Как сообщил Минздрав, у 68-летнего мужчины и его 67-летней супруги поднялась температура до 38 градусов, наблюдалась общая слабость тела. 5 июля они были госпитализированы в Республиканский научный центр экстренной медицины. У пациентов был подтвержден COVID-19.

После этого оба пациента были переведены в отделение интенсивной терапии городской клинической больницы № 1. Из-за острой дыхательной недостаточности супружеская пара была подключена к аппарату ИВЛ.

Супруги страдали от сопутствующих заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертония и артериальная гипертензия.

Состояние обоих пациентов в последние дни резко ухудшилось, и они скончались 14 июля от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

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