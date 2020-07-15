В Таджикистане число заболевших коронавирусом превысило 6,6 тысяч

- Таджикистан, общество
- 8:09, 15 июля 2020
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CentralAsia (TJ) - За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Также за сутки от вируса скончался один пациент.
Общее количество зараженных в стране достигло 6643 человек, из них выздоровели 5332 пациента, скончались 56 человек.
За последние сутки 178 человек по подозрению находились под наблюдением врачей, 54 человек выписаны после излечения. В настоящее время в 85 больницах республики мобилизованы более 7500 врачей и 25 тыс. средних медицинских работников.
В соседнем Казахстане количество зараженных превысило 61,7 тыс. человек. А в Узбекистане на сегодняшний день коронавирус выявлен у более 14 тыс. человек, число скончавшихся достигло 65. В Кыргызстане общее количество случаев составляет 11 538, из них скончались 149 человек.
Ежедневную сводку по ситуации с коронавирусом в Таджикистане публикует единый национальный портал covid.tj.
Ежедневную сводку по ситуации с коронавирусом в Таджикистане публикует единый национальный портал covid.tj.
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