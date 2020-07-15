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  15 июля 2020
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В Таджикистане число заболевших коронавирусом превысило 6,6 тысяч
// АКИpress

CentralAsia (TJ) -  За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Также за сутки от вируса скончался один пациент.

Общее количество зараженных в стране достигло 6643 человек, из них выздоровели 5332 пациента, скончались 56 человек.

За последние сутки 178 человек по подозрению находились под наблюдением врачей, 54 человек выписаны после излечения. В настоящее время в 85 больницах республики мобилизованы более 7500 врачей и 25 тыс. средних медицинских работников.

В соседнем Казахстане количество зараженных превысило 61,7 тыс. человек. А в Узбекистане на сегодняшний день коронавирус выявлен у более 14 тыс. человек, число скончавшихся достигло 65. В Кыргызстане общее количество случаев составляет 11 538, из них скончались 149 человек.

Ежедневную сводку по ситуации с коронавирусом в Таджикистане публикует единый национальный портал covid.tj.
Коронавирус в Таджикистане
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