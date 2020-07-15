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  15 июля 2020
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В Беларуси прошли акции протеста из-за отказа ЦИК зарегистрировать кандидатами в президенты двух претендентов
кадр из видео
кадр из видео

CentralAsia (CA) -  В Беларуси прошли уличные акции и задержания после отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. В Минске задержаны более ста человек, и еще около 30 - в других городах, пишет BBC.

В Беларуси проходит кампания по выборам президента. ЦИК вчера зарегистрировал пять кандидатов в президенты. Но двум претендентам в регистрации было отказано – экс-главе Белгазпромбанка Бабарико и бывшему руководителю администрации парка высоких технологий Цепкало.

В соцсетях люди начали распространяться призывы в знак протеста выйти на улицы, чтобы выразить несогласие с решением ЦИК.

Президентские выборы Беларуси назначены на 9 августа.

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