В Беларуси прошли акции протеста из-за отказа ЦИК зарегистрировать кандидатами в президенты двух претендентов

кадр из видео

CentralAsia (CA) - В Беларуси прошли уличные акции и задержания после отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. В Минске задержаны более ста человек, и еще около 30 - в других городах, пишет BBC.

В Беларуси проходит кампания по выборам президента. ЦИК вчера зарегистрировал пять кандидатов в президенты. Но двум претендентам в регистрации было отказано – экс-главе Белгазпромбанка Бабарико и бывшему руководителю администрации парка высоких технологий Цепкало.

В соцсетях люди начали распространяться призывы в знак протеста выйти на улицы, чтобы выразить несогласие с решением ЦИК.

Президентские выборы Беларуси назначены на 9 августа.