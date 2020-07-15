Узбекистан поставит в Кыргызстан 30 тысяч упаковок препарата «Гепарин» для борьбы с коронавирусом

CentralAsia (UZ) - Премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов на брифинге 14 июля сообщил, что в скором времени ожидается поставка 30 тысяч упаковок «Гепарина» из Узбекистана.

«Мы переговорили с главой правительства Абдуллой Ариповым. Там производят «Гепарин». В течение недели мы привезем 30 тысяч упаковок», - сказал Боронов.

По его словам, переговоры проводятся также с Ираном, Индией, Пакистаном и странами СНГ. Из Ирана в ближайшее время планируется поставка большой партии медикаментов из 4-5 позиций, которых сейчас нет в аптеках Кыргызстана.

Боронов отметил, что наряду с сотрудничеством с фармкомпаниями, правительство работает и для проведения государственных закупок необходимых лекарств.

По данным правительства КР, до сегодняшнего дня фармкомпании в Кыргызстан завезли около 8 тысяч упаковок «Клексана» и порядка 20 тысяч упаковок «Гепарина». На этой неделе также планируются поставки медикаментов.

С увеличением количества заразившихся коронавирусной инфекцией Кыргызстан столкнулся с дефицитом медиков и лекарств. Резко подскочила и стоимость ранее дешевых препаратов.