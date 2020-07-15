На утро 15 июля в Казахстане выявили 1759 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1759 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 844 без клинических проявлений, сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
- город Нур-Султан - 250 / 103;
- город Алматы - 229 / 43;
- Актюбинская область - 196 / 158;
- Атырауская область - 179 / 151;
- Восточно-Казахстанская область - 139 / 61;
- Западно-Казахстанская область - 98 / 58;
- Карагандинская область - 98 / 35;
- Павлодарская область - 88 / 18;
- Алматинская область - 82 / 65;
- Жамбылская область - 79 / 42;
- Северо-Казахстанская область - 75 / 2;
- Кызылординская область - 53 / 10;
- Костанайская область - 45 / 21;
- Акмолинская область - 42 / 25;
- Туркестанская область - 40 / 15;
- Мангистауская область - 38 / 24;
- город Шымкент - 28 / 13.
Таким образом,всего в стране на сегодняшний день выявлено 63 514 зараженных коронавирусом.