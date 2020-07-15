На утро 15 июля в Казахстане выявили 1759 новых случаев коронавируса

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1759 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 844 без клинических проявлений, сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

- город Нур-Султан - 250 / 103;

- город Алматы - 229 / 43;

- Актюбинская область - 196 / 158;

- Атырауская область - 179 / 151;

- Восточно-Казахстанская область - 139 / 61;

- Западно-Казахстанская область - 98 / 58;

- Карагандинская область - 98 / 35;

- Павлодарская область - 88 / 18;

- Алматинская область - 82 / 65;

- Жамбылская область - 79 / 42;

- Северо-Казахстанская область - 75 / 2;

- Кызылординская область - 53 / 10;

- Костанайская область - 45 / 21;

- Акмолинская область - 42 / 25;

- Туркестанская область - 40 / 15;

- Мангистауская область - 38 / 24;

- город Шымкент - 28 / 13.

Таким образом,всего в стране на сегодняшний день выявлено 63 514 зараженных коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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