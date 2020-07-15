В Китае за сутки коронавирусом заразились 6 человек
- Азия и мир, общество
- 9:17, 15 июля 2020
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CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в Китае зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусом, все они завозные, передает Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.
Также за сутки выявлены 4 бессимптомных носителя коронавируса.
Всего в Китае коронавирус выявлен у 83 611 человек, из них вылечились 78 693 пациента, скончались 4634 человека. Под медицинским наблюдением остаются еще 284 пациента.