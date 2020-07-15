В Китае за сутки коронавирусом заразились 6 человек

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в Китае зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусом, все они завозные, передает Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Также за сутки выявлены 4 бессимптомных носителя коронавируса.

Всего в Китае коронавирус выявлен у 83 611 человек, из них вылечились 78 693 пациента, скончались 4634 человека. Под медицинским наблюдением остаются еще 284 пациента.