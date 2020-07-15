За сутки в Узбекистане было диагностировано 494 новых случая Covid-19

CentralAsia (UZ) - 14 июля этого года в Узбекистане было зарегистрировано 494 случая коронавируса. Из них 303 были обнаружены в карантинных учреждениях и 191 среди населения, сообщил Минздрав.

3 пациента с коронавирусом скончались накануне в Ташкенте, 1 в Кашкадарьинской области, 4 человека в общей сложности.

В настоящее время 8327 из 14085 зарегистрированных пациентов выздоровели, и уровень лечения составляет 59%.

Из 5691 пациента, в настоящее время проходящих лечение в медицинских учреждениях Узбекистана, 52 находятся в тяжёлом состоянии, а 6 - в критическом состоянии.

55 657 человек находятся под медицинским наблюдением в домашнем карантине и 22 585 в больничном карантине.