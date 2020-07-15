[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За сутки в Узбекистане было диагностировано 494 новых случая Covid-19

CentralAsia (UZ) -  14 июля этого года в Узбекистане было зарегистрировано 494 случая коронавируса. Из них 303 были обнаружены в карантинных учреждениях и 191 среди населения, сообщил Минздрав.

3 пациента с коронавирусом скончались накануне в Ташкенте, 1 в Кашкадарьинской области, 4 человека в общей сложности.

В настоящее время 8327 из 14085 зарегистрированных пациентов выздоровели, и уровень лечения составляет 59%.

Из 5691 пациента, в настоящее время проходящих лечение в медицинских учреждениях Узбекистана, 52 находятся в тяжёлом состоянии, а 6 - в критическом состоянии.

55 657 человек находятся под медицинским наблюдением в домашнем карантине и 22 585 в больничном карантине.

Новости по теме:

print
  • В Туркменистане полиция по громкой связи предупреждает людей о масочном режиме
  • В Таджикистане число заболевших коронавирусом превысило 6,6 тысяч
  • Умер заместитель министра обороны Казахстана Бакыт Курманбаев


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com