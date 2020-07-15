Какие страны вновь ужесточили карантин из-за активного распространения коронавируса?

- Азия и мир, общество
- 9:35, 15 июля 2020
- Просмотров: 2873
CentralAsia (CA) - Из-за роста новых случаев заражения коронавирусом некоторые страны решили ужесточить либо продлить карантинные меры.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом заявлял, что во многих странах ситуация ухудшается и в борьбе с вирусом большинство стран пошли неверным путем.
- в Узбекистане карантин действует с 10 июля. Он продлится до 1 августа;
- в Казахстане жесткие карантинные ограничения продлены до 2 августа;
- в Калифорнии снова вернули карантин. Там закрылись все рестораны, бары, развлекательные заведения, зоопарки и музеи;
- в индийском городе Бангалор власти ввели недельный карантин;
- в столице Ирана Тегеране карантин тоже продлится семь дней. Закрыты университеты, школы, семинарии, библиотеки, салоны красоты, мечети, кинотеатры, театры и музеи. Временно отменены все культурно-развлекательные и религиозные мероприятия;
- в Гонконге жителям предписано соблюдать социальную дистанцию. Спустя месяц после открытия там вновь закрывается «Диснейленд»;
- введен карантин в городе Танжер в Марокко;
- в ЮАР вновь действует комендантский час;
- в некоторых районах столицы Колумбии Боготы введен двухнедельный карантин;
- на шестинедельном карантине находится австралийский Мельбурн, население которого составляет около 5 млн человек. Штат Виктория, в котором находится город, закрыл границы с соседними штатами Новый Южный Уэльс и Южная Австралия;
- ограничения введены в Израиле и на Западном берегу.