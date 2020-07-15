Какие страны вновь ужесточили карантин из-за активного распространения коронавируса?

CentralAsia (CA) - Из-за роста новых случаев заражения коронавирусом некоторые страны решили ужесточить либо продлить карантинные меры.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом заявлял, что во многих странах ситуация ухудшается и в борьбе с вирусом большинство стран пошли неверным путем.

- в Узбекистане карантин действует с 10 июля. Он продлится до 1 августа;

- в Казахстане жесткие карантинные ограничения продлены до 2 августа;

- в Калифорнии снова вернули карантин. Там закрылись все рестораны, бары, развлекательные заведения, зоопарки и музеи;

- в индийском городе Бангалор власти ввели недельный карантин;

- в столице Ирана Тегеране карантин тоже продлится семь дней. Закрыты университеты, школы, семинарии, библиотеки, салоны красоты, мечети, кинотеатры, театры и музеи. Временно отменены все культурно-развлекательные и религиозные мероприятия;

- в Гонконге жителям предписано соблюдать социальную дистанцию. Спустя месяц после открытия там вновь закрывается «Диснейленд»;

- введен карантин в городе Танжер в Марокко;

- в ЮАР вновь действует комендантский час;

- в некоторых районах столицы Колумбии Боготы введен двухнедельный карантин;

- на шестинедельном карантине находится австралийский Мельбурн, население которого составляет около 5 млн человек. Штат Виктория, в котором находится город, закрыл границы с соседними штатами Новый Южный Уэльс и Южная Австралия;

- ограничения введены в Израиле и на Западном берегу.