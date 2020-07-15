Мирзиёев поручил создать трехмесячный запас лекарств

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провёл 14 июля видеоселекторное совещание, в ходе которого отдельно затронул эпидемиологическую ситуацию в стране и поручил создать запас лекарств на три месяца. Об этом сообщила пресс-служба президента на своём канале в Телеграм.



«Сколько надо средств, дадим. Но когда лекарства дорожают, это приводит к недовольству наших людей. Мы должны взять это под строгий контроль. Еще раз говорю: у нас в резерве все есть, чего нет — привозим. Вместе с тем возникают сложности с доставкой на места. В каждом регионы цены разнятся. Поэтому нужно создать резерв и обратить внимание на цены», — сказал глава государства.

Президент поручил руководителям секторов контролировать цены на продовольственных рынках.

«Четыре руководителя области в своих регионах должны контролировать рынок. Нет никаких проблем с продовольствием в Узбекистане. Слава богу, сейчас время созревания. Нужно принять меры, чтобы доставить населению качественную и дешевую продукцию. Подготовку к зиме начнем с сегодняшнего дня», — сказал глава государства.

Мирзиёев также напомнил о соблюдении карантинных мер населением.

«В то же время, в зависимости от ситуации, нам следует всецело соблюдать требования карантина, где это необходимо. Мы все должны потерпеть ради здоровья нашей семьи, наших детей, уважаемых пожилых и строго соблюдать правила карантина. Немного терпения, и эти дни скоро минуют», — отметил президент.