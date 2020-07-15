В Казахстане за сутки от коронавируса вылечились более 2 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 2097 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 38 008 человек, следует из данных оперативного штаба.
В разрезе регионов:
- Атырауская область - 5159;
- Алматы - 4790;
- Нур-Султан - 4622;
- Карагандинская область - 4104;
- Западно-Казахстанская область - 3265;
- Шымкент - 2492;
- Алматинская область - 2203;
- Восточно-Казахстанская область - 1618;
- Мангистауская область - 1336;
- Кызылординская область - 1320;
- Жамбылская область - 1244;
- Акмолинская область - 1177;
- Актюбинская область - 1117;
- Северо-Казахстанская область - 987;
- Павлодарская область - 927;
- Туркестанская область - 875;
- Костанайская область - 772.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения