В Казахстане за сутки от коронавируса вылечились более 2 тыс. человек

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 2097 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 38 008 человек, следует из данных оперативного штаба.

В разрезе регионов:

- Атырауская область - 5159;

- Алматы - 4790;

- Нур-Султан - 4622;

- Карагандинская область - 4104;

- Западно-Казахстанская область - 3265;

- Шымкент - 2492;

- Алматинская область - 2203;

- Восточно-Казахстанская область - 1618;

- Мангистауская область - 1336;

- Кызылординская область - 1320;

- Жамбылская область - 1244;

- Акмолинская область - 1177;

- Актюбинская область - 1117;

- Северо-Казахстанская область - 987;

- Павлодарская область - 927;

- Туркестанская область - 875;

- Костанайская область - 772.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения