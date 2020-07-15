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  15 июля 2020
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В Казахстане от коронавируса скончалась беременная женщина

CentralAsia (KZ) -  В Карагандинской области от коронавируса скончалась беременная женщина, сообщает телеканал «Астана».

Как сообщили в Управлении здравоохранения области, казахстанка заразилась коронавирусом на 22-й неделе беременности. Ее сразу направили в стационар для наблюдения и лечения. Однако заболевание осложнилось. Десять дней пациентка провела в реанимации. Имелись все необходимые медикаменты.

Однако спасти 33-летнюю мать и ее ребенка не удалось.

По состоянию на 15 июля в Казахстане число зараженных превысило 63. тысячи. За минувшие сутки зарегистрированы 1759 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба число жертв коронавируса составляет 375 человек.

Коронавирус в Казахстане
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