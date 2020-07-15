У берегов Малайзии поймали рыбу с человеческими губами и ртом. Фото

Фото: @raff_nasir

CentralAsia (CA) - У берегов Малайзии поймали рыбу с человеческими губами и ртом. Фотографию 2 июля опубликовал пользователь Твиттер.

Сообщается, что эта рыба является представителем семейства спинороговых.

Эти рыбы водятся в тропических и субтропических морях Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Известны агрессивным поведением, нередко нападают на аквалангистов и могут прокусить водолазный костюм.