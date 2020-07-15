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  15 июля 2020
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У берегов Малайзии поймали рыбу с человеческими губами и ртом. Фото
Фото: @raff_nasir
Фото: @raff_nasir

CentralAsia (CA) -  У берегов Малайзии поймали рыбу с человеческими губами и ртом. Фотографию 2 июля опубликовал пользователь Твиттер.

Сообщается, что эта рыба является представителем семейства спинороговых.

Эти рыбы водятся в тропических и субтропических морях Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Известны агрессивным поведением, нередко нападают на аквалангистов и могут прокусить водолазный костюм.

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