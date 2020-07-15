У берегов Малайзии поймали рыбу с человеческими губами и ртом. Фото
- Азия и мир, общество
- 10:29, 15 июля 2020
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CentralAsia (CA) - У берегов Малайзии поймали рыбу с человеческими губами и ртом. Фотографию 2 июля опубликовал пользователь Твиттер.
Сообщается, что эта рыба является представителем семейства спинороговых.
Эти рыбы водятся в тропических и субтропических морях Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Известны агрессивным поведением, нередко нападают на аквалангистов и могут прокусить водолазный костюм.
bibir dia lagi seksi dari aku ? pic.twitter.com/zzq8IPWzvD — RaffNasir• (@raff_nasir) July 2, 2020