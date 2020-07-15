Восстановление памятника советскому герою в Узбекистане подстегнуло исторические споры

CentralAsia (UZ) - Еще до того, как в мире начались споры о том, какие статуи следует оставить, а какие — снести, в небольшом городке в Узбекистане восстановили вызвавший споры мемориал, связанный с непростым и неоднозначным отрезком истории, пишет Еurasianet.org.



9 мая, в День Победы, в городе Красногорск под Ташкентом состоялась официальная церемония открытия бюста Федору Полетаеву, советскому солдату, павшему в битве с нацистами в феврале 1945 года. На том же месте с 1972 года стоял большой памятник Полетаеву, но в 2014 году, к огорчению многих местных жителей, его снесли.

Как и в других странах бывшего СССР, в Узбекистане наследие войны против нацистской Германии является неоднозначной темой. С точки зрения одного лагеря, война была благородным, хоть и очень болезненным конфликтом, благодаря которому удалось спасти мир от фашизма. Но есть и те, кого возмущает тот факт, что узбеки умирали, как они считают, за своего колониального властителя. Между тем правительство на протяжении десятилетий пыталось держаться где-то посередине, с одной стороны храня память войны, а с другой — отвергая чрезмерное восхваление победы.

Красногорск был основан в 1954 году как поселение для рабочих, трудившихся на близлежащем урановом руднике. По причине своей стратегической важности при СССР город был закрытым, но зато получал множество завидных привилегий. Такие редкие тогда товары, как сыр, колбасы и даже морепродукты, были здесь в изобилии. Получить специальное разрешение на въезд в Красногорск — и, как следствие, доступ к его магазинам — было все равно, что выиграть в лотерею.

Памятник Полетаеву — выдержанный в строгом стиле соцреализма барельеф мускулистого воина с голой грудью, агрессивно продвигающегося вперед с автоматом в руках — был установлен в духе милитаристского патриотизма, обычного для таких мест. На центральной площади города школьников торжественно принимали в пионеры, а молодых людей постарше — в ряды Комсомола.

Историю Полетаева знали все. Он был героем из крестьянской семьи из Рязани, который погиб в феврале 1945 года, незадолго до окончания Великой Отечественной войны, сражаясь в рядах бойцов сопротивления в коммуне Канталупо-Лигуре на севере Италии. Людям в Красногорске говорили, что Полетаев прославился в Италии как великий герой, хотя на самом деле он мало известен за пределами небольшого уголка этой страны.

Описание его жизни на сайте История.рф, созданном по инициативе российского правительства для передачи «достоверной информации о фактах и событиях прошлого», добавляет еще один аспект. Некоторое время судьба Полетаева была неизвестна. Советские власти даже подозревали, что он мог перейти на сторону нацистов. Но затем, в 1947 году, через советского дипломата в городе Генуя в СССР были переданы золотая медаль «За военную доблесть» и бронзовая звезда бойца Гарибальдийской партизанской бригады с гравировкой: «Фёдор Александр Поэтан». Согласно информации на сайте История.рф, итальянцы не могли произнести фамилию Полетаева и вместо этого придумали ту, которая соответствовала его героическому духу. Но установить, что Поэтан и Полетаев — это один и тот же человек, удалось лишь в 1962 году. Тогда же ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

В наши дни жители Красногорска не уверены, почему в их городе появился памятник Полетаеву. Зухра-опа, которой сейчас 60 лет, торгует фруктами неподалеку от того места, где раньше стоял барельеф. «Это было хорошее место, там дети играли. На праздники к монументу возлагали цветы. Героя, кажется, звали Полетов», — сказала она. Узбекам тоже трудно произнести его фамилию, и они называют его кто Полтаевым, кто Полетовым.

При президенте Исламе Каримове, усопшем в 2016 году, официальная позиция по отношению к ВОВ менялась. В 1999 году День Победы даже переименовали в День памяти и почестей — более печальный праздник, призванный увековечить память порядка полумиллиона узбеков, погибших на этой войне. Между тем в России этот день превращается во все более помпезный праздник, сопровождающийся бряцаньем оружием.

В 2000 году цензорам было поручено обеспечить, чтобы в газетах и журналах больше не публиковались фотографии ветеранов с советскими боевыми орденами и медалями. Иногда такие фотографии соответствующим образом редактировались. Ветеранам, которых показывали по телевидению, позволялось носить орденские планки, но не сами награды. При этом, естественно, можно было свободно носить и демонстрировать медали, учрежденные после обретения Узбекистаном независимости. В учебниках и СМИ постепенно вместо «Великой Отечественной войны» стали упоминать «Вторую мировую войну».

Процесс сноса военных памятников начался в середине 2000-х годов. Обычно это делалось тайно, под покровом ночи. Когда по-тихому это сделать не удавалось, придумывались объяснения. Например, что памятник «не вписывался в архитектурный ансамбль города» или находился в ветхом и представляющем опасность состоянии. Подобная осторожность, вероятно, объяснялась повышенной чувствительностью России, которая была номинальным союзником. К примеру, когда в 2007 году Эстония решила перенести военный памятник из центра столицы, это вызвало бурную реакцию Москвы.

Когда чиновники в Красногорске решили в 2014 году снести памятник Полетаеву, это вызвало протесты со стороны местных жителей. Но это не помогло. Власти пообещали, что барельеф заменят другим памятником — скульптурой скорбящей матери (являющейся стандартным памятником в честь Второй мировой войны в городах по всему Узбекистану). Но на это тоже не хватило денег, и вместо скульптуры на мраморной стене просто выгравировали «Хотира майдони» (Площадь памяти).

К вопросу снова вернулись в феврале 2020 года, когда губернатор Рязанской области России Николай Любимов обратился к узбекским властям с просьбой восстановить памятник Полетаеву. Любимов сделал это заявление во время визита в Италию, посетив место, где установлена мемориальная доска в честь погибшего солдата. Губернатор также добавил, что статуя была разрушена без ведома жителей Рязани, откуда был родом Полетаев. «Могли, конечно же, известить нас, и, я думаю, что мы бы собрали в свое время деньги, перенесли бы памятник на место рождения нашего героя», — сказал Любимов в своем видеообращении.

Всего через несколько дней городская администрация Ангрена, отвечающая также и за Красногорск, объявила, что памятник Полетаеву будет восстановлен, правда, не в прежнем виде. «Массивный барельеф был полностью разрушен, поэтому пришлось поставить что-то новое», — сказал Eurasianet.org скульптор Руфат Рахимов. За 10 дней Рахимов создал полиуретановый бюст, который и установили перед мраморной стеной 7 мая, а через два дня состоялась церемония его открытия. Александр Криков, председатель Русского культурного центра города Ангрен, присутствовал на церемонии и сказал, что был рад возвращению памятника на свое место.

«Отрадно видеть, что наш президент уделяет много внимания сохранению памяти о Второй мировой войне. Это наша история, мы не должны забывать тех, кто защищал свою Родину, — сказал Криков Eurasianet.org. — Я надеюсь, что этот курс сохранится. Возможно, в крупных городах опять загорится Вечный огонь?»

Но вопрос о том, зачем вообще появился памятник Полетаеву в месте, где он никогда в жизни не был, остается открытым. У Бахрома Исмаилова, председателя Узбекского военно-исторического общества, есть теория по этому поводу. «Помимо того, что он был советским солдатом, участником итальянского Движения сопротивления во время Второй мировой войны, Героем Советского Союза и национальным героем Италии, Федор Полетаев сражался и погиб от рук солдат Туркестанского легиона», — сказал Исмаилов. Туркестанский легион состоял, как правило, из выходцев из советских республик Средней Азии, которых захватили в плен нацисты и заставили участвовать в сражениях на французском и итальянском фронтах.

Историк Равшан Назаров считает, что восстановление старых памятников и возведение новых является признаком перемен к лучшему. «В конце 2018-начале 2019 года в Ташкенте было восстановлено 47 памятников ветеранам войны. Кроме того, на свое законное место [на площади Дружбы народов в Ташкенте] вернули памятник Шаахмеду Шамахмудову, кузнецу, усыновившему 15 сирот во время войны», — сказал Назаров.

Перемены, похоже, исходят сверху. Президент Шавкат Мирзиёев был в числе небольшого числа иностранных лидеров, которые присутствовали на отложенных празднованиях Дня Победы в Москве 24 июня. Военнослужащие Ташкентского военного округа приняли участие в параде на Красной площади — впервые с момента обретения Узбекистаном независимости.

Но есть и несогласные. Журналист Ёкуб Умар опубликовал на сайте azon.uz статью, в которой посетовал по поводу возвращения Полетаева в Красногорск. Полетаев «не имеет никакого отношения к нашей стране. Он здесь не родился и не жил. Сомнительно, что он даже знал, что существует такое место под названием Узбекистан», — написал Умар.

Он не одинок в своем мнении. Споры в социальных сетях имеют тенденцию разбиваться по поколениям: люди постарше выступают в защиту памятников, а молодые — возражают. «Это была не наша война», — часто повторяют последние. В конце своей статьи Умар выразил схожую позицию: «Почему мы должны ставить памятники совершенно незнакомым людям?».

Перевод ИноСМИ