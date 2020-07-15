[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Дональд Трамп заявил, что белое население тоже умирает от рук полицейских

CentralAsia (CA) -  Президент Соединенных штатов Дональд Трамп считает «ужасной» постановку вопроса о том, почему афроамериканцы погибают от рук правоохранителей в США, пишет РИА Новости.

«И белые тоже (погибают). Какой ужасный вопрос. И белые тоже. Больше белых, кстати», - сказал Трамп в интервью белой журналистке на телеканале CBS.

Белые составляют более 70% населения США, афроамериканцы - около 13%, но согласно многочисленным исследованиям, в относительных цифрах они чаще совершают преступления, попадают в тюрьму и чаще погибают при задержании от рук полиции, в том числе при оказании сопротивления.

В мае-июне по городам США прошла волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. После смерти Флойда активизировалось движение Black Lives Matter, которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения.

print
  • Глава ВОЗ заявил, что в борьбе с коронавирусом большинство стран пошли неверным путем
  • В Калифорнии вернули карантин из-за активного распространения коронавируса
  • Объем денежных переводов в Узбекистан за полгода составил $2,4 млрд, снизившись на 6%


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com