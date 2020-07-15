Дональд Трамп заявил, что белое население тоже умирает от рук полицейских

CentralAsia (CA) - Президент Соединенных штатов Дональд Трамп считает «ужасной» постановку вопроса о том, почему афроамериканцы погибают от рук правоохранителей в США, пишет РИА Новости.



«И белые тоже (погибают). Какой ужасный вопрос. И белые тоже. Больше белых, кстати», - сказал Трамп в интервью белой журналистке на телеканале CBS.

Белые составляют более 70% населения США, афроамериканцы - около 13%, но согласно многочисленным исследованиям, в относительных цифрах они чаще совершают преступления, попадают в тюрьму и чаще погибают при задержании от рук полиции, в том числе при оказании сопротивления.



В мае-июне по городам США прошла волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. После смерти Флойда активизировалось движение Black Lives Matter, которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения.