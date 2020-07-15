[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
68-ая жертва. В Ташкенте 66-летний мужчина умер от коронавируса
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт
// АКИpress

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте 15 июля мужчина скончался от коронавируса, сообщил Минздрав.

У 66-летнего жителя Чиланзарского района столицы с 5 июля наблюдались одышка, кашель, и он начал лечение дома.

После ухудшения состояния, 8 июля мужчина был доставлен в многопрофильную инфекционную больницу в Зангиатинском районе Ташкентской области. Пациент был помещен в отделение интенсивной терапии с диагнозом тяжелое течение COVID-19 и двусторонняя пневмония.

Заболевание характеризовалось острой дыхательной недостаточностью и хронической почечной недостаточностью.

Несмотря на реанимацию, состояние больного ухудшилось, и он умер от острой дыхательной, хронической почечной и сердечной недостаточности.

Новости по теме:

print
  • Минздрав Казахстана предложил начать новый учебный год дистанционно
  • В Ташкенте выявили 231 новый случай коронавируса
  • «Нью-Йорк Таймс»: Оказавшись в «идеологической спирали», США и Китай дрейфуют к Холодной войне


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com