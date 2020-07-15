68-ая жертва. В Ташкенте 66-летний мужчина умер от коронавируса

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CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 15 июля мужчина скончался от коронавируса, сообщил Минздрав.

У 66-летнего жителя Чиланзарского района столицы с 5 июля наблюдались одышка, кашель, и он начал лечение дома.

После ухудшения состояния, 8 июля мужчина был доставлен в многопрофильную инфекционную больницу в Зангиатинском районе Ташкентской области. Пациент был помещен в отделение интенсивной терапии с диагнозом тяжелое течение COVID-19 и двусторонняя пневмония.

Заболевание характеризовалось острой дыхательной недостаточностью и хронической почечной недостаточностью.

Несмотря на реанимацию, состояние больного ухудшилось, и он умер от острой дыхательной, хронической почечной и сердечной недостаточности.