Вышла книга племянницы Трампа «Как моя семья породила самого опасного человека в мире»

CentralAsia (CA) - В США вышла книга племянницы президента Дональда Трампа под названием «Слишком много и всегда мало: как моя семья породила самого опасного человека в мире». Мемуары Мэри Трамп поступили в продажу во вторник и сразу же стали бестселлером, пишет «Известия».

Родственница американского лидера — клинический психолог, она усомнилась в его психическом здоровье и назвала дядю нарциссом.

Ранее сообщалось, что Мэри Трамп написала, как утверждается, разоблачающие Дональда Трампа мемуары и готовит их к публикации. А в администрации Белого дома пытались запретить издание данной книги.