За 10 часов в Узбекистане выявили 208 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 часов 15 июля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 14293 (+208).

Как сообщает Минздрав, новые случаи были выявлены среди граждан, находящихся в Карантинном центре (прибывшие из-за рубежа), 71 - в Ташкенте и 62 - в Андижанской области. Все случаи выявлены у людей, кто был в контакте с больными коронавирусом. Среди населения новых случаев не выявлено.

В настоящее время в стране вылечились 8327 человек, инфицированных коронавирусом, 5898 пациентов продолжают лечение. Из них 51 находится в тяжёлом состоянии, а 6 - в критическом.