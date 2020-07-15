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  15 июля 2020
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За 10 часов в Узбекистане выявили 208 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 часов 15 июля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 14293 (+208).

Как сообщает Минздрав, новые случаи были выявлены среди граждан, находящихся в Карантинном центре (прибывшие из-за рубежа), 71 - в Ташкенте и 62 - в Андижанской области. Все случаи выявлены у людей, кто был в контакте с больными коронавирусом. Среди населения новых случаев не выявлено.

В настоящее время в стране вылечились 8327 человек, инфицированных коронавирусом, 5898 пациентов продолжают лечение. Из них 51 находится в тяжёлом состоянии, а 6 - в критическом.

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