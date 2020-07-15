Ночью в Баку прошел несанкционированный митинг из-за ситуации на границе с Арменией

- Азия и мир, происшествия
- 11:34, 15 июля 2020
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CentralAsia (CA) - Минувшей ночью в столице Азербайджана прошел несанкционированный митинг из-за ситуации на границе с Арменией, сообщает ВВС.
В нем приняли участие сотни людей, которые прошли маршем по центральным улицам города.Часть протестующих попыталась ворваться в парламент, но была остановлена полицией, которой пришлось применить водометы.
Столкновения на границе Азербайджана и Армении продолжаются уже несколько дней.
Они начались в воскресенье на участке границы между Товузским районом Азербайджана и Тавушской областью Армении. В нескольких сотнях километров оттуда находится Нагорный Карабах, территорию которого Ереван и Баку оспаривают более 30 лет.
Согласно данным, в результате столкновений погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и пяти раненых.