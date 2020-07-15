Ночью в Баку прошел несанкционированный митинг из-за ситуации на границе с Арменией

Фото: Anadolu Agency

CentralAsia (CA) - Минувшей ночью в столице Азербайджана прошел несанкционированный митинг из-за ситуации на границе с Арменией, сообщает ВВС.



В нем приняли участие сотни людей, которые прошли маршем по центральным улицам города.Часть протестующих попыталась ворваться в парламент, но была остановлена полицией, которой пришлось применить водометы.



Столкновения на границе Азербайджана и Армении продолжаются уже несколько дней.



Они начались в воскресенье на участке границы между Товузским районом Азербайджана и Тавушской областью Армении. В нескольких сотнях километров оттуда находится Нагорный Карабах, территорию которого Ереван и Баку оспаривают более 30 лет.



Согласно данным, в результате столкновений погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и пяти раненых.

