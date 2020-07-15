[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Ночью в Баку прошел несанкционированный митинг из-за ситуации на границе с Арменией
Фото: Anadolu Agency
Фото: Anadolu Agency

CentralAsia (CA) -  Минувшей ночью в столице Азербайджана прошел несанкционированный митинг из-за ситуации на границе с Арменией, сообщает ВВС.

В нем приняли участие сотни людей, которые прошли маршем по центральным улицам города.Часть протестующих попыталась ворваться в парламент, но была остановлена полицией, которой пришлось применить водометы.

Столкновения на границе Азербайджана и Армении продолжаются уже несколько дней.

Они начались в воскресенье на участке границы между Товузским районом Азербайджана и Тавушской областью Армении. В нескольких сотнях километров оттуда находится Нагорный Карабах, территорию которого Ереван и Баку оспаривают более 30 лет.

Согласно данным, в результате столкновений погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и пяти раненых.

print
  • В Туркменистане приостанавливается движение поездов
  • В Калифорнии вернули карантин из-за активного распространения коронавируса
  • Минздрав Казахстана предложил начать новый учебный год дистанционно


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com