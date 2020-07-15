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  15 июля 2020
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В сети появилось видео массового захоронения в Казахстане
кадр из видео
кадр из видео

CentralAsia (KZ) -  В сети опубликовано видео, где проходят массовые похороны. На кадрах кладбище, где очень много свежих могил. Авторы утверждают, что видео снято в Алматинской области, но там информацию опровергли, сообщает zakon.kz.

В пресс-службе акимата Алматы сказали, что специальный комбинат ритуальных услуг города Алматы сообщает, что данная информация не соответствует действительности и кладбище находится не в городе Алматы.

При этом сотрудники алматинского бюро ритуальных услуг уверяют: последнее время хоронить стали действительно чаще. В день проводят до 80 погребений. Тогда как раньше эта цифра не превышала 30, пишет портал.

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