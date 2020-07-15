Первая встреча министров иностранных дел «Китай – Центральная Азия» пройдёт 16 июля

CentralAsia (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 16 июля примет участие в первой министерской встрече «Китай – Центральная Азия» в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба МИДа.



На мероприятии также будут участвовать главы внешнеполитических ведомств Китайской Народной Республики Ван И, Республики Казахстан – Мухтар Тлеуберди, Кыргызской Республики – Чингиз Айдарбеков, Республики Таджикистан – Сироджиддин Мухриддин и Туркменистана – Рашид Мередов.

В ходе видеоконференции предусматривается обсуждение актуальных вопросов сотрудничества в противодействии коронавирусной пандемии, укреплении отношений по обеспечению региональной безопасности и стабильности, а также механизмов содействия экономическому росту.