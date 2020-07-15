Великобритания готовится ко второй волне заражений Covid-19

CentralAsia (CA) - В Великобритании с 24 июля вводится обязательное ношение защитных масок для всех, когда находишься в любом замкнутом пространстве, сообщает Euronews.

По мнению руководителя Минздрава страны, это, с одной стороны, снизит риск заражения коронавирусной инфекцией, с другой - даст уверенность сотрудникам, например, магазинов, к примеру, что они не подхватят инфекцию на рабочем месте.

«Продавцы и продавщицы, кассиры, охранники были предрасположены больше других заразиться коронавирусом. И убедительное свидетельство - статистика. Уровень смертности от коронавируса среди представителей этих профессий на три четверти выше, чем в общем по стране», - заявил Мэтт Хэнкок.

По данным университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в Великобритании зарегистрировано более 292 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались 45 тыс. человек.