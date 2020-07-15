[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Великобритания готовится ко второй волне заражений Covid-19

CentralAsia (CA) -  В Великобритании с 24 июля вводится обязательное ношение защитных масок для всех, когда находишься в любом замкнутом пространстве, сообщает Euronews.

По мнению руководителя Минздрава страны, это, с одной стороны, снизит риск заражения коронавирусной инфекцией, с другой - даст уверенность сотрудникам, например, магазинов, к примеру, что они не подхватят инфекцию на рабочем месте.

«Продавцы и продавщицы, кассиры, охранники были предрасположены больше других заразиться коронавирусом. И убедительное свидетельство - статистика. Уровень смертности от коронавируса среди представителей этих профессий на три четверти выше, чем в общем по стране», - заявил Мэтт Хэнкок.

По данным университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в Великобритании зарегистрировано более 292 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались 45 тыс. человек.

print
  • 30 больных коронавирусом умерли в Байконуре
  • «Нью-Йорк Таймс»: Оказавшись в «идеологической спирали», США и Китай дрейфуют к Холодной войне
  • Узбекистан поставит в Кыргызстан 30 тысяч упаковок препарата «Гепарин» для борьбы с коронавирусом


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com