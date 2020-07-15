В Турции похоронили дипломата, скончавшегося в Туркменистане от «пневмонии»

CentralAsia (TM) - Скончавшегося 7 июля советника по религиозным вопросам посольства Турции в Туркменистане Кемаля Учкуна похоронили 11 числа на его малой родине – в городке Аджипаям провинции Денизли, на юго-западе страны. На прощальную молитву, несмотря на призывы властей воздержаться от участия, пришли больше сотни человек.

«Он очень просил отправить его домой, — сообщил источник turkmen.news. – Власти Турции готовы были послать за ним самолет «скорой помощи», но Туркменистан не разрешил, так как официально в стране коронавируса нет, а дипломат болел именно им».

По информации источника, Кемаль Учкун уже на седьмой день пребывания в больнице понял, что у него коронавирус.

«Его дважды тестировали на вирус в Туркменистане, но оба теста показали отрицательный результат, — сообщил источник. – Дипломату вместо противовирусных препаратов давали антибактериальные и противогрибковые, от которых, естественно, лучше ему не становилось».

Тогда родные смогли послать снимки его лёгких докторам на родине. Изучив их, врачи посоветовали дипломату вернуться в Турцию для лечения, так как была уверенность, что пневмония на 99% вызвана именно коронавирусом, но власти Туркменистана его не отпустили. Ни посольство Турции, ни власти этой страны, не смогли надавить на Туркменистан. Ранее турецкий дипломат не имел проблем с лёгкими.

Глубокой ночью 9 июля туркменская сторона разрешила вывезти тело дипломата, самолет «скорой помощи» Турции приземлился утром 10 июля в городе Денизли.