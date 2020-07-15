Двое сотрудников МВД Узбекистана скончались от коронавируса, - СМИ

CentralAsia (UZ) - Пресс-служба МВД сообщила о двух скоропостижных смертях сотрудников органов внутренних дел, не называя причин смерти.

По данным Дарьё.уз, оба сотрудника скончались от осложнений коронавирусной инфекции.

Одному из скончавшихся, майору Аълохону Шомахмудову, исполнилось на днях 36 лет.

Подполковнику Шавкату Нафасову 15 мая исполнилось 48 лет.

Министерство здравоохранения Узбекистана пока не комментирует эти две смерти.

По состоянию на 10:00 15 июля в Узбекистане от коронавируса скончались 68 человек. Представители Минздрава Узбекистана неоднократно заявляли, что случаи смерти от коронавируса в Узбекистане не являются скрытой информацией.