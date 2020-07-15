МИД Казахстана прокомментировал сообщения иностранных СМИ о неизвестной пневмонии в стране

CentralAsia (KZ) - Посольство Китая изменило информацию о вспышке неизвестной пневмонии в Казахстане после разговора посла с министром здравоохранения Казахстана Алексеем Цоем, заявил заместитель министра иностранных дел страны Ержан Ашикбаев, пишет Tengrinews.kz.

«Мы работаем с нашими партнерами, в том числе с посольством Китая в Казахстане. Незамедлительно после выхода этой новости был организован телефонный разговор нового министра здравоохранения с послом, в ходе которого все точки над «i» были расставлены. Были даны необходимые разъяснения по тому, как ведется эта статистика», - сказал Ашикбаев.

По его словам, в результате обе стороны, и казахстанская, и китайская, подчеркнули важность объективного информационного сопровождения противоэпидемической деятельности и недопустимость вольной интерпретации информационных источников о пневмонии в Казахстане.

«Посольство Китая по итогам этого разговора внесло соответствующие поправки в ту информацию, которую оно распространяло среди своих граждан», - сообщил Ашикбаев.

Ранее в некоторых СМИ Китая и России распространялась информация о том, что в Казахстане отмечены случаи неизвестной пневмонии, более смертоносной, чем коронавирус. Неизвестные источники сообщают, что с июня в стране фиксируется заметный рост числа больных пневмонией, при этом пневмония не вызвана новым коронавирусом. 10 июля в Министерстве здравоохранениязаявили, чтоданная информация не соответствует действительности.

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