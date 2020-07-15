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  15 июля 2020
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Число зараженных коронавирусом в России превысило 746 тыс. человек
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки зафиксировано 6422 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1 708 (26,6%). Таким образом, всего в стране нарастающим итогом выявлено 746 369 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 23,7 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 258 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 270 980 человек.

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