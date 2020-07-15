В России за сутки от коронавируса скончались еще 156 человек

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались еще 156 пациентов, сообщает оперативный штаб.

Большинство случаев смерти зафиксировано в Москве – 29 и Санкт-Петербурге – 19.

Общее количество жертв коронавируса в стране достигло 11 770 человек. Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 746 369 человек, из них выздоровели 523 249 пациентов, под медицинским наблюдением находятся 270 980 человек.