В России за сутки от коронавируса скончались еще 156 человек
- Азия и мир, общество
- 13:59, 15 июля 2020
- Просмотров: 391 Кыргызча
CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались еще 156 пациентов, сообщает оперативный штаб.
Большинство случаев смерти зафиксировано в Москве – 29 и Санкт-Петербурге – 19.
Общее количество жертв коронавируса в стране достигло 11 770 человек. Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 746 369 человек, из них выздоровели 523 249 пациентов, под медицинским наблюдением находятся 270 980 человек.