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  15 июля 2020
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В России за сутки от коронавируса скончались еще 156 человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались еще 156 пациентов, сообщает оперативный штаб.

Большинство случаев смерти зафиксировано в Москве – 29 и Санкт-Петербурге – 19.

Общее количество жертв коронавируса в стране достигло 11 770 человек. Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 746 369 человек, из них выздоровели 523 249 пациентов, под медицинским наблюдением находятся 270 980 человек.

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