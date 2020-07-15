Жители анклава Сох не могут попасть домой из-за закрытия узбекско-кыргызской границы, - СМИ

CentralAsia (UZ) - Группа рабочих из анклава Сох, уехавшая из Ташкента из-за низкой зарплаты и плохих условий труда, до сих пор не может попасть домой, сообщает centralasian.org.



Один из рабочих от имени пятнадцати своих соотечественников сказал, что с 7 июля они пытаются попасть в анклав Сох, но им не разрешают пересечь контрольно-пропускной пункт «Водил», находящийся на узбекско-кыргызской границе.

Молодой рабочий из Соха по имени Шохруз сообщил, что после завершения 7 июля 14-дневного карантинного периода их на специальном автобусе в сопровождении сотрудников правоохранительных органов доставили в контрольно-пропускной пункт «Водил».

Дорога в анклав Сох, полностью окруженный территорией Кыргызстана, в настоящее время закрыта.

По словам Шохруза, пограничникам и рабочим из Соха разрешено переходить на территорию анклава только при наличии специального пропуска и в сопровождении представителя администрации Сохского района.

"7 июля нас освободили из карантинной зоны, вручив справку об отрицательном результате теста на коронавирус. В тот же день нас в сопровождении сотрудников милиции отвезли в контрольно-пропускной пункт «Водил». На границе нас должен был встретить специальный представитель Сохского района. Однако пограничники не пропустили нас, сообщив, что представитель должен был приехать, но не приехал. Потом нас привезли обратно в администрацию Ферганской области и порекомендовали переждать у знакомых. Обещали, что сообщат, как только будут новости. Мы сильно измучились. Приходилось ночевать на автобусной остановке на погранпосту, ночевать под дождем, в результате чего у некоторых из нас поднялась температура. Однако добраться до Соха нам до сих пор не удалось", – говорит Шохруз.

Пресс-секретарь администрации Ферганской области Мухаммаджон Обидов сообщил, что рабочие из Соха не могут попасть к себе домой из-за закрытия узбекско-кыргызской границы в связи с тяжелой ситуацией, вызванной ростом числа заболеваний коронавирусом.

"С 10 июля в Узбекистане были усилены карантинные меры, в результате чего аналогичные меры принимаются и на границах. Кроме того, в последнее время в Кыргызстане резко возросло количество инфицированных COVID-19. Вот почему соседнее государство также строго охраняет свою границу. Строго ограничен въезд и выезд. Мы составили список тех, кто должен пересечь границу, и передали его в Специальную комиссию Узбекистана через Call-центр. В свою очередь, Call-центр правительственной комиссии Кыргызстана также сотрудничает с нами по данному вопросу и предоставил список своим пограничным войскам. На данный момент мы ждем ответа от кыргызской стороны. В любом случае, ответ не заставит себя долго ждать", – сказал руководитель пресс-службы Ферганской областной администрации.

Напомним, что 31 мая этого года между жителями узбекистанского села Чашма анклава Сох и кыргызстанского села Чечме произошел конфликт. Жители сел с обеих сторон не поделили источник с водой, в результате чего между ними вспыхнула словесная перепалка, которая переросла в противостояние: в ход пошли камни, были подожжены несколько домов. После столкновений 1 июня премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов лично встретился с жителями Соха и пообещал 500 местным жителям высокооплачиваемую работу в Ташкенте.

8 июня 230 молодых рабочих из Сохского района по приглашению премьер-министра Арипова были вывезены в Ташкент на специальных автобусах. После рабочие из Сохского района были отправлены на работу на строительный объект Olmazor City, осуществляемый компанией Discover Invest. Им обещали ежемесячно выплачивать по 4 миллиона сумов (390 долларов США).

Однако руководители строительного объекта Olmazor city установили им зарплату в размере 2 миллионов сумов. В результате, 29 июня пятнадцать рабочих из Соха, недовольные низкой зарплатой и плохими условиями труда, были вынуждены покинуть рабочие места и вернуться в Фергану.

Рабочие жаловались что, на стройке объекта, которая осуществляется компанией Discover Invest, их содержали в очень плохих условиях.