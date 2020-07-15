В Узбекистане население стало покупать в три раза больше иностранной валюты

CentralAsia (UZ) - За шесть месяцев текущего года население Узбекистана купило $1,7 млрд. Больше всего долларов купили в июне, меньше всего — в мае, сообщила пресс-служба Центробанка республики.

По данным финансового регулятора Узбекистана, за шесть месяцев текущего года объём покупки иностранной валюты физическими лицами составил 1,7 млрд долларов, что в 3 раза больше, чем за соответствующий период 2019 года (557 млн долларов).

Объём продажи иностранной валюты физическими лицами достиг 2,2 млрд долларов США, увеличившись на 57% или 797 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше всего узбекистанцы обменивали доллары в феврале: тогда обменяли $514 млн. Меньше всего обменивали доллары в апреле — $172 млн.

Положительное сальдо по данным операциям сложилось на уровне $491 млн, что на $351 млн (или 42%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечает ЦБ.