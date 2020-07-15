Туркменистан не спешит открывать сухопутную границу с Ираном

CentralAsia (TM) - Сухопутная граница Ирана с Туркменистаном все еще закрыта. Об этом 13 июля сообщил глава Организации содействия торговле Ирана Хамид Задбум (Hamid Zadboum), передает Tehran Times.

По словам иранского чиновника, открыты сухопутные и железнодорожные границы с Турцией, Афганистаном, Азербайджаном и Арменией, но в случае с Туркменистаном открыта только железнодорожная граница. По морю можно торговать с Казахстаном и Россией.

Железнодорожное сообщение с Туркменистаном возобновилось в конце июня. Тогда иранская сторона заявила, что в ближайшее время ожидает открытия сухопутных границ, которое планировалось на 10 июня.

Днем ранее издание "Хроники Туркменистана" сообщило, что в иранских провинциях Голестан и Мазендеран, где компактно проживают туркмены, растет смертность от коронавируса.