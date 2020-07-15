Ученые спрогнозировали численность населения в мире к 2100 году

CentralAsia (CA) - Ученые спрогнозировали численность населения в мире к 2100 году. По словам исследователей, пик роста населения произойдет в 2064 году и достигнет 9,7 миллиарда, а к 2100 году численность жителей Земли снизится до 8,8 миллиарда, это на 2 миллиарда меньше, чем прогнозы ООН, пишет РЕН ТВ.



К этому времени произойдет снижение рождаемости, которое будет связано с повсеместной доступностью средств контрацепции, а также с ростом уровня образования женщин, пояснили ученые.



Первыми пятью странами с наибольшим числом населения к 2100 году будут Индия, Нигерия, Китай, США и Пакистан.



Кроме того, более чем в 20 странах, включая Японию, Таиланд, Италию и Испанию, к 2100-му население сократится больше чем на 50%. Население Китая сократится также на 48%.



По оценкам ученых, в 2100 году в мире будет насчитываться 2,37 миллиарда человек старше 65 лет и 1,7 миллиарда в возрасте до 20 лет, сообщают авторы исследования.

