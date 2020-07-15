Пранкеры разыграли президента Польши от имени генерального секретаря ООН

Анджей Дуда. Фото РИА Новости / Алексей Витвицкий

CentralAsia (CA) - Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) поговорили от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с президентом Польши Анджеем Дудой и предложили ему забрать украинский Львов, Дуда отказался.

Как пишет РИА Новости, запись разговора пранкеры выложили на своем канале Youtube. В воскресенье Дуда был переизбран президентом Польши на второй срок. Вован и Лексус позвонили Дуде от имени генсека ООН под предлогом поздравлений с его победой на президентских выборах.



В разговоре пранкеры затронули с Дудой вопрос о Второй мировой войне, Дуда заявил, что «с господином (президентом РФ Владимиром) Путиным у нас дискуссия об истории, он обвинил нас в том, что Польша начала Вторую мировую войну». При этом Дуда подчеркнул, что Россия, хоть и внесла значительный вклад в победу над фашизмом, оккупировала Польшу. В ответ «генсек» напомнил о Львове, некогда польском городе, который вошел в состав Украины. «Это разные вещи в понимании истории. Это был дружеский подарок, а русские занимались оккупацией», - сказал Дуда.



После чего «генсек» предложил президенту Польши забрать назад Львов и другие города. Дуда несколько раз переспросил, что имеет ввиду его собеседник, а затем возмущенно воскликнул: «Нет, это Украина! Нет, нет, нет, нет никаких дискуссий об этом в Польше, сейчас это часть Украины и точка. Нет, нет, нет». И еще несколько раз повторил повторил «нет, нет, нет».



Пранкеры также поговорили с Дудой о пандемии коронавируса и ситуации в Польше. По словам польского лидера, коронавирус никак не повлиял на проведение выборов. «Сложно сказать, что является главным источником (завозных) случаев коронавируса (в Польше), может быть, Украина, потому что у нас много людей из Украины, но в целом у нас не так много случаев», - рассказал Дуда.